Lezioni di primo soccorso per gli studenti delle medie: «Così salveranno delle vite» 

Corsi di primo soccorso - gratuiti - per gli studenti tra gli 11 e i 13 anni delle scuole medie cittadine che aderiranno all’iniziativa. È diventato realtà ieri mattina il protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Cagliari e l'associazione di volontariato Alba, che permetterà di fornire le tecniche per capire come muoversi al meglio in determinate situazioni di pericolo.

Un aiuto concreto, che risulterà utile sia per gli studenti sia per gli insegnanti, per dare una capacità che può permettere di salvare delle vite. «Vuole dare delle competenze non solo per la scuola, ma anche per la vita di tutti i giorni e nel lungo periodo», sottolinea Marina Adamo, assessora all'Istruzione, durante la presentazione nella Sala retablo del Palazzo civico. «Sinergie come questa ci permettono di arricchire l'offerta formativa dei nostri studenti. Ringrazio l'associazione Alba, che ci ha presentato una proposta per attribuire nuove competenze su un tema particolarmente delicato come quello del primo soccorso e della prevenzione. Lavoriamo sui giovani, per avere cittadini migliori».

L'attività

Il corso è un progetto pilota, che porterà i rianimatori all'interno delle scuole per insegnare le tecniche per gestire situazioni di emergenza e pericolo. Ha una durata di quattro ore: una di lezione teorica, tre di pratica. Sarà totalmente gratuito sia per gli studenti sia per gli istituti che aderiranno e verrà direttamente svolto all'interno delle scuole, che ospiteranno gli esperti. «Se dovessimo riuscire a salvare anche una sola vita umana con questi corsi sarà un successo», afferma il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «C'è la volontà di dare ancora più opportunità e creare le competenze generali per tutti per affrontare la vita nella maniera migliore possibile. Quest'iniziativa, nata da una chiacchierata, è stata messa in pratica e mi fa piacere: può offrire un'opportunità a tanti giovani, per un patrimonio che gli resterà a disposizione per tutta la vita».

Il corso

A realizzare le lezioni nelle scuole sarà l'associazione di volontariato Alba, che ha ideato il progetto pilota. Fondata nel 1992, ha sede in via XXVIII febbraio a Cagliari e presta il suo servizio nell'ambito del soccorso sanitario. Dopo la firma del protocollo inizieranno le comunicazioni ai dirigenti scolastici, in modo da avviare le attività (da svolgere sia di mattina sia di pomeriggio) entro la fine dell'attuale anno scolastico. «È molto importante che le tecniche di primo soccorso vengano ricevute da ragazzi che sono già in grado di apprenderle, anche per diffondere sempre più questa cultura», il messaggio di Francesca Marras, direttrice sanitaria di Alba. «Si possono salvare delle vite anche solo imparando semplici manovre: più si inizia dai giovani più si può avere una preparazione adeguata per intervenire in momenti di panico. Sono sicura che sarà accolta con entusiasmo nelle scuole».

