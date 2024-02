Lezioni di filet per gli allievi del liceo Ciusa 

Tre giornate con le “signore del filet” per apprendere le tecniche base del raffinato merletto dalla caratteristica quadrettatura. Il 29 febbraio, il 4 e il 7 marzo gli allievi del liceo Ciusa di Nuoro, dell’indirizzo design della moda, incontreranno le maestre artigiane dell’associazione “La foce” che condurranno dei laboratori sulla storia di questa lavorazione e guideranno gli studenti ad acquisirne le basi, per creare un piccolo manufatto di filet di Bosa con l’utilizzo dei telai di legno. Gli alunni hanno intrapreso un percorso di conoscenza della tradizione sartoriale e manifatturiera della Sardegna. Si sono già recati a Bosa alla scoperta di questa antica e pregiata lavorazione tessile, proseguendo il programma cominciato lo scorso anno e che ha visto come prima tappa Orgosolo a casa dell’ultima “signora della seta” e Sant’Antioco, accolti da Chiara Vigo, custode del bisso. (g. pit.)

