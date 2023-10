Lezioni di educazione stradale a scuola 

Tornano le lezioni di educazione stradale nelle scuole cittadine. L’iniziativa - voluta dal Comune, in particolare dall’assessorato alla Mobilità e Traffico insieme alla Polizia locale - fa il bis dopo il successo durante lo scorso anno scolastico, con un nuovo ciclo di lezioni spalmate da questo mese sino a fine anno. In continuità con le iniziative già svolte nei mesi scorsi: da una parte c’è l’Associazione sarda Polizia locale, che promuove il progetto “Edustradando 2.0”, dedicato agli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado; dall’altra la ditta Andrea Angioi che propone il progetto “Carreralonga” con cui viene previsto un supporto pedagogico all’assunzione di comportamenti stradali corretti per gli alunni fino alla scuola Media. Lezioni di teoria, ma anche pratiche a bordo di mini macchine elettriche all’interno di circuiti realizzati nei cortili delle scuole, e con tanto di attestato finale. Tutto finanziato dal Comune con poco più di 7mila euro, risorse ricavate fra gli incassi delle sanzioni ai trasgressori del codice della strada. L’obiettivo, viene ribadito nella delibera approvata dalla Giunta, “è sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dell’educazione stradale”.

