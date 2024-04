Lezioni di danza moderna (gratuite) per le donne over 40 

Non è mai troppo tardi per coltivare una passione. Potrebbe essere questo il motto della giornata dedicata alle donne over 40 che vogliono cimentarsi e scoprire la danza moderna. L’evento gratuito si terrà sabato 13 aprile dalle 16 nella scuola "Cristal Ballet" in via Copernico 7 a Sestu.

«Abbiamo deciso di avviare i corsi di danza moderna per le donne over 40 dopo che quelli di classica sono partiti con successo – spiega la direttrice artistica della scuola Antonietta Sanna -. Penso sia una cosa molto importante, poiché nel mondo femmile c’è il tabù di non poter praticare danza dopo aver superato una certa età, in particolare la danza moderna. Invece è un ottimo modo di tenersi in forma alternativo alla sala pesi. Ci teniamo a ricordare che non esiste un'età per praticare la danza in qualunque sua forma. L’obiettivo infatti è quello di riscoprire la bellezza e la gioia attraverso questa disciplina. La danza per noi è un invito a celebrare la vita e a connettersi con la propria essenza».

Alla fine della giornata sarà allestito anche un piccolo rinfresco. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione obbligatoria, e già tante donne di Sestu hanno risposto presente.

