Lezioni americane in cento scatti: in viaggio con lo sguardo di Rombi 

C’è un momento, durante lo scatto, in cui il passaggio della luce abbacina l’occhio del fotografo. È l’istante decisivo, quello in cui un pezzo di realtà è catturato dall’obiettivo. Ebbene, in quel momento, una frazione di secondo, il fotografo non vede ciò che riprende. Curioso, vero? «Non ci pensiamo abbastanza» dice Mauro Rombi, «ma la fotografia non riproduce ciò che c’è, lo interpreta». Le sue “Lezioni americane“ (Tema Edizioni, 2023), un catalogo che riunisce cento fotografie circa scattate in America Latina nell’arco di sette anni, tra il 2004 e il 2011, riproduce lo sguardo personale del fotografo originario di Calasetta, autore di varie pubblicazioni dedicate alla fotografia, nonché di mostre personali e collettive.

Presentato ieri a Cagliari, nella libreria Miele Amaro, insieme con Raffaella Venturi, giornalista e critica d’arte, il volume ripercorre i viaggi che Rombi fece nel continente americano, nel quale si trovava per ragioni di lavoro. Insegnante di italiano nelle scuole superiori e lettore all’università, il fotografo ebbe modo di vivere quattro anni in Brasile e tre in Ecuador, e di visitare numerose città tra Cile, Colombia, Argentina, Cuba, Messico, Perù. Con una Canon D5, e “ottiche che si avvicinavano il più possibile alla visione dell’occhio umano“, ha colto le contraddizioni e le suggestioni di un territorio alieno, che lo ha conquistato gradualmente.

Il catalogo, che reca le note a margine di Nigel Foxell, scrittore inglese autore di “La Sardegna senza Lawrence“ (Aipsa Edizioni), è una sorta di “romanzo in tre canti“. Le immagini e i testi che le accompagnano, anch’essi scritti da Rombi, testimoniano il rapporto controverso con una realtà molto diversa da quella sarda dell’autore. Un racconto intenso, che è anche sintesi di ogni incontro con la diversità. Dalle perplessità iniziali, al disorientamento e, in certi casi, al rifiuto verso modelli culturali estranei, e, infine, “l’amore totale“, costruito lentamente, ma irreversibilmente, verso ciò che si è imparato a conoscere. «Ho lasciato il cuore in America Latina. In Ecuador specialmente. Nella capitale ho ancora tanti amici. In particolare» confessa Rombi, «ho amato gli andini che trovo molto simili ai sardi. Generosi e umani come sappiamo esserlo noi. Da loro, io che sono un uomo di mare, ho imparato ad amare la montagna».

Da San Paolo del Brasile, una megalopoli sconcertante, a Cartagena, all’Avana, a Città del Messico, il viaggio di Rombi tradisce il suo personalissimo sguardo sui luoghi che attraversa, le persone che incontra, i paesaggi in cui inciampa. Come riconosce chiunque ami osservare la realtà attraverso un obiettivo, molto è ciò che si lascia fuori, e altrettanto è ciò che si suggerisce, privilegiando un’angolazione anziché un’altra.

Forse più che il fuori, sembra dire Rombi, le fotografie svelano il dentro, la visione del mondo, i valori e le convinzioni di chi guarda quel mondo. Ciò che conta, avverte l’autore nell’introduzione al catalogo, è farlo con leggerezza calviniana. Non a caso, allo scrittore di origine cubane, è dedicato “Lezioni americane».

RIPRODUZIONE RISERVATA