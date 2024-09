Lezioni all’Università della terza età 

Saranno gli studenti e le studentesse più grandi, quelli di Unteass-Università della terza età a riaprire le porte di cultura e formazione: oggi 5 settembre si inaugurerà l'anno accademico 2024-25. L'appuntamento, a ingresso libero, si terrà nella Casa rurale Sant'Andrea dalle 17.30 in poi: sono invitate le autorità e la cittadinanza per conoscere il programma dei nuovi corsi dell’associazione. Sono stati anni intensi questi che hanno visto crescere costantemente le iscrizioni: un riscontro e un favore lusinghieri per la presidente Rosalia Carta, la vicepresidente Silvia Gerugi e la direttrice dei corsi Cristina Badas, che, insieme al corpo docente e a soci e socie volontari, illustreranno l'offerta formativa per il 2024-25. «La voglia di imparare non ha età: iniziamo con l'entusiasmo di sempre. L'Università della terza età inaugura il suo terzo anno accademico, confermandosi un punto di riferimento per l'apprendimento continuo e la crescita personale, forte di un'ampia gamma di corsi (dalle materie umanistiche alle scienze), e della sua capacità di promuovere uno spazio di condivisione per corsisti e corsiste», afferma Carta. In questa occasione futuri studenti e studentesse potranno infine sia avere informazioni dettagliate, che iscriversi al nuovo anno accademico.