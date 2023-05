Lezioni all’aperto nell’aula green 

All’Istituto comprensivo di Sanluri arriva “l’aula green”, uno spazio educativo per permettere agli studenti delle medie di svolgere le lezioni all’aperto. Il grande gazebo bianco è stato allestito sabato grazie alla collaborazione tra docenti e genitori e presto verrà arricchito con sedie e banchi. Un tassello in più per un nuovo modo di fare didattica esperienziale. «Il progetto “un'aula green in ogni plesso” mira alla valorizzazione degli spazi esterni, che vogliamo trasformare in veri e propri ambienti di apprendimento in cui ciascuno studente sia protagonista del proprio processo di crescita – così la dirigente scolastica Cinzia Fenu –. Insieme all’aula verde, stiamo portando avanti anche l’abbellimento delle pareti esterne e interne dei plessi con i murales a tema ambiente e natura. Un particolare ringraziamento ai genitori e ai docenti che si stanno rendendo disponibili per il montaggio dei gazebo». ( f. c. )

