Lezione tutti i giorni? Solo per le quinte 

All’istituto di istruzione superiore “Zappa Pitagora” di Isili, causa lavori in corso, gli alunni della quinta classe sono gli unici ad avere “il privilegio” di fare lezione tutti i giorni. Ed è già un passo in avanti nella difficile ripresa dell’anno scolastico. Gli studenti delle altre classi della sede centrale hanno cominciato le attività qualche giorno dopo rispetto agli altri e a giorni alterni: lunedì, mercoledì e venerdì fanno lezione le classi del liceo mentre il martedì, giovedì e sabato tocca a quelle del tecnico. Orario regolare invece per il corso di Scienze umane, trasferito in toto nella sede staccata di via Emilio Lussu.

«Un passo avanti»

I lavori relativi all’adeguamento antisismico della sede centrale di via Giuseppino Cedda riguardanti un progetto finanziato con fondi del Pnrr si stanno prolungando oltremodo e potrebbero durare ancora per alcune settimane. Nonostante la battuta d’arresto dovuta all’avvicendarsi delle ditte incaricate dell’intervento, il dirigente scolastico Marco Saba esprime comunque un timido ottimismo: «Questa settimana – rivela – ci sono state consegnate alcune aule del secondo blocco, pertanto abbiamo potuto garantire la frequenza giornaliera alle classi quinte. Speriamo di poter fare altrettanto la prossima settimana per le quarte».

Adeguamento inevitabile

Anche dalla Provincia, che ha competenza sulla scuola, rassicurano: i lavori stanno procedendo e si stanno attuando tutte le misure necessarie perché non si protraggano per molto altro tempo rispetto al programma di marcia. «Viste le nuove norme – aveva spiegato a inizio anno il dirigente Pierandrea Bandinu, che si occupa dei lavori – l’adeguamento strutturale deve essere fatto. Non possiamo fare altro».

Oltre ai giorni necessari per ultimare i lavori ne serviranno altri perché il personale scolastico possa fare le pulizie e rendere le aule fruibili. Saba rassicura che per ora questa situazione non avrà delle ricadute negative sull’attività didattica: ragazzi e docenti stanno lavorando regolarmente nel tentativo di colmare questa criticità. Soltanto nelle prossime settimane si potrà comunque valutare se sarà necessario pensare a qualche ulteriore iniziativa per colmare i giorni persi.

L’intervento in corso ha il fine di rendere la scuola più sicura anche in vista di altri adempimenti che dovrebbero completare la struttura così da poter accogliere gli studenti di tutti gli indirizzi.

