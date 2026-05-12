Lezione sulla mafia agli studenti 

«Mio padre era un ragazzo della Kalsa, quartiere del centro storico di Palermo, dove giocava a calcio con Falcone e con coloro che sarebbero diventati i capo mafia. Ma la strada dei magistrati è stata quella di combattere in prima linea contro il cancro che attanaglia la nostra società, ovvero la presenza forte e capillare di organizzazioni criminali che hanno come obiettivo principale quello di accumulare denaro e potere». Così Fiammetta Borsellino - figlia del giudice Paolo ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 - si è rivolta agli oltre 300 studenti presenti nel teatro Parodi di Porto Torres, giovani provenienti anche dalle scuole di Sassari, Alghero, Sorso e Valledoria, partecipi della giornata conclusiva del progetto di educazione alla legalità “Falcone, Borsellino e la storia della lotta alla mafia: un seme di legalità per i ragazzi di oggi”, ideato dalla Coop Sealand Asinara, in collaborazione con l’Associazione Guide Asinara. Una lezione sui valori della giustizia che ha visto l’intervento del questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, del sindaco Massimo Mulas e di Gianluca Mureddu, presidente del Parco Asinara, l’isola che ospitò i giudici nell’estate del 1985 per la stesura dell’ordinanza sentenza con la quale furono rinviati a giudizio 475 mafiosi. (m. p.)

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