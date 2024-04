Lezione sugli effetti della droga: il luogotenente sale in cattedra 

Un incontro per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare riguardo alle conseguenze sociali e fisiche dell’uso di sostanze illegali. Così Sergio Passalacqua, luogotenente dei carabinieri della stazione di San Gavino Monreale, ha incontrato 110 studenti delle classi prime e seconde della scuola media dell’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea. In particolare, la sensibilizzazione sul tema delle sostanze stupefacenti e alcolici è cruciale per prevenire il rischio di dipendenze e conseguenze negative sulla salute fisica e mentale dei giovani con i danni irreparabili che provoca al cervello.

«Gli studenti – spiega il docente Gianni Aresu, collaboratore della dirigente scolastica – hanno partecipato incuriositi e con interesse su un tema di grande attualità tra i giovanissimi che è quello dell’uso delle sostanze illegali e proibite dalla legge». Il luogotenente ha intavolato un dialogo con i ragazzi e descritto le gravi conseguenze degli abusi che possono derivare dall’uso di varie droghe sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista legale e sociale. Inoltre ha illustrato le conseguenze legali di chi decide di delinquere spacciando sostanze stupefacenti.

L’iniziativa, promossa dal comando generale dell'Arma, punta a essere un contributo alla formazione dei giovani alla legalità e alla responsabilità, in un’ottica di prevenzione e di tutela della salute e della vita delle giovani generazioni. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA