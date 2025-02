Lezione speciale sui finanziamenti europei 

“Monitoraggio civico e impatto nei territori. Strumenti, strategie, storie di successo” è il laboratorio per le classi Asoc 2024-2025 di Nuoro, Bosa e Budoni (Ottiolu) che si è tenuto ieri mattina nella sala del Consiglio comunale di Nuoro. Dopo i saluti del commissario del Comune Giovanni Pirisi, sono intervenuti Salvatore Boeddu dell’Europe Direct Nuoro, Nora Inwinkl del team A scuola di OpenCoesione (Asoc), e Antonella Ciociola e Carlo Pomo di Monithon Europea. Si è parlato dell’introduzione al monitoraggio civico e dei casi di impatto positivo sui territori. Il tutto seguito da un approfondimento degli strumenti Monithon.eu e da un tutoraggio per i gruppi. «Si tratta di un’opportunità organizzata dallo Europe Direct - dice Boeddu -. Per un giorno, gli studenti hanno affrontato problemi legati alla modalità di spesa dei finanziamenti europei, alle interviste con sindaci e istituzioni competenti e la cittadinanza. Un vero e proprio percorso di educazione civica e coinvolgimento. L’iniziativa è stata occasione per verificare lo stato di avanzamento del progetto “Monitorare”, arrivato al secondo step, e mettere in risalto le criticità per competere in modo adeguato in un concorso nazionale con premi importanti». (g. pit.)

