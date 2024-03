Lezione di storia industriale per gli studenti del liceo 

Non solo libri con le classiche lezioni in classe, ma un apprendimento aperto alla scoperta della storia di San Gavino Monreale e del territorio. Così l’assessora alla cultura Silvia Mamusa con alcuni volontari ha accolto la visita degli studenti e delle studentesse del liceo Marconi Lussu di San Gavino Monreale nel Museo delle due Fonderie, per il progetto “Alla scoperta delle nostre radici per capire chi siamo”.

«Le classi terza E e terza F del liceo delle scienze applicate, accompagnate dalle docenti Pieranna Collu e Valentina Onnis, - spiega l’esponente della Giunta - hanno visitato il nostro museo per approfondire la conoscenza della storia mineraria e industriale legata allo stabilimento della fonderia di San Gavino Monreale».

La visita si è tenuta con la guida esperta di Raffaele Brau e di Lorenzo Paccagnin, soci dell’associazione Anziani Solidali e dipendenti della fonderia per oltre 30 anni che hanno raccontato le vicende di una fabbrica che ha trasformato San Gavino da centro agricolo a paese industriale. «A loro – aggiunge l’assessora Silvia Mamusa va il nostro sentito ringraziamento per la piena disponibilità e per questa occasione di incontro con le nuove generazioni del nostro territorio. Ringraziamo l’istituto di istruzione superiore Marconi-Lussu per questa occasione di scambio culturale». La fonderia che venne aperta il 10 giugno 1932 e che ora da quasi un anno vive il dramma della fermata con quasi duecento lavoratori rimasti senza occupazione.

