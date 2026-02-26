Lezione di legalità ricordando Marco 

Giovani e lame. Un fenomeno che racconta il disagio giovanile, acuito dall’uso di droghe e alcol. A un anno dall’omicidio di Marco Mameli, i carabinieri hanno varcato l’ingresso dell’Istituto Ianas di Tortolì per sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità, con particolare attenzione verso il bullismo, cyberbullismo, sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi anche all’interno degli edifici scolastici. Marco Mastrovito e Marcello Cangelosi, rispettivamente capitano che guida la compagnia di Lanusei e luogotenente al comando della stazione di Tortolì, sono stati docenti per un giorno, salendo in cattedra davanti a una platea giovane che ha manifestato curiosità e interesse.

La riflessione

La conferenza si è tenuta a quasi un anno dall’omicidio del ragazzo di Ilbono. Era la sera del primo marzo quando Marco Mameli, che aveva raggiunto Bari Sardo per la festa di Carnevale, è stato ucciso con tre coltellate in via Santa Cecilia. La Procura di Lanusei ha chiuso le indagini: nell’inchiesta figura un solo indagato (Giampaolo Migali, di Girasole). Intanto ieri, dopo un lungo silenzio, la madre del giovane ucciso ha affidato a Facebook una sua riflessione. «Marco è uscito di casa col sorriso, quella sera del primo marzo, per andare alla festa di Carnevale e non è più tornato. Lì ha incontrato il mostro che gli ha stroncato la vita, lì in mezzo a tante persone. Persone che anche davanti all’evidenza mentono, dicono di non ricordare cosa sia successo. Se fosse dipeso dalle persone lì presenti Marco sarebbe morto senza una verità, senza un colpevole, senza giustizia. Per mesi non c’è stato nessun indagato e non perché non ci fosse un colpevole ma perché la verità è stata schiacciata sotto una montagna di silenzi e di bugie».

La conferenza

In un auditorium pieno, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal dirigente scolastico Pasquale Are, alunni molto curiosi e attenti agli argomenti proposti su tematiche di attuale interesse giovanile quali bullismo e cyberbullismo. I rappresentanti dell’Arma hanno evidenziato sia le conseguenze di legge che sovente vengono sottovalutate dai giovanissimi responsabili di atti vessatori ai danni di coetanei, sia i risvolti negativi sul piano psicologico provocati alle vittime. Nel corso dell’incontro sono stati citati numerosi casi affrontati dai carabinieri, soprattutto per quanto riguarda l’uso superficiale del cellulare e dei social. Sono stati anche illustrati i principali rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alle dinamiche del bullismo, con un focus sulle forme più recenti di prevaricazione online. L’obiettivo è stato quello di stimolare negli studenti una riflessione consapevole sul valore del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della convivenza civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA