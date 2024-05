Lezione alla Casa del miele: il futuro dipende dalle api 

Il futuro dell'umanità dipende dalle api. In questa direzione si è svolta ieri una lezione, che ha visto protagonisti i bambini delle scuole primarie di Macomer e di alcuni paesi del Marghine, che hanno trascorso una giornata nella "Casa del Miele", nel centro storico di Birori, diventato un importante laboratorio didattico. I bambini sono arrivati puntuali e festosi, con i quaderni per prendere appunti e il pranzo al sacco, poi accolti nella casa del miele di Birori, dalla sindaca Silvia Cadeddu, quindi dal responsabile della casa ed esperto di api, Pino Lentino. Una giornata che ha l'obiettivo di attirare l'attenzione dei bambini sull'importanza della protezione delle api, per dare un contributo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare. «Lo abbiamo spiegato ai bambini - dice l'insegnante, Celina Fais- che per loro è anche un momento di crescita sociale. In maniera composta i bambini hanno avuto la possibilità di vedere come si produce il miele, ma soprattutto stanno apprendendo come valorizzare i prodotti del territorio». Pino Lentino ha poi spiegato il ciclo di produzione del miele e quanto sia importante il ruolo delle api nell'ambiente. «Noi - dice la sindaca di Birori Silvia Cadeddu - siamo orgogliosi di aver ospitato per un'intera giornata le scolaresche, in un ambiente familiare come la la Casa del Miele». Accompagnati dall'assistente sociale, Chiara Salaris, quindi da altre insegnanti, i bambini sono ora attesi a Tonara per vedere da vicino la produzione del torrone, con l'utilizzo del miele.(f.o.)

