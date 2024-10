Lezione a Montevecchio per i bambini della Materna 

Una lezione fra i boschi del compendio minerario per i bambini della scuola materna paritaria Santa Maria di Guspini. «Un’avventura indimenticabile per i nostri piccoli, un viaggio nel tempo a quando la miniera era ancora attiva, grazie alle storie narrate attraverso i preziosi racconti della storica Iride Peis – racconta la coordinatrice della scuola Selena Dessi –. La passeggiata nella natura alla ricerca di foglie, ghiande è stata un’autentica lezione all’aria aperta, legata gli aspetti legati della storia e alle caratteristiche geologiche, botaniche e zoologiche del sito». Maestre e bambini hanno anche incontrato il geologo Efisio Cadoni che ha fatto conoscere loro un minerale un tempo molto prezioso: la galena. «La visita è terminata nel chiosco dove i bimbi hanno fatto un pic-nic e, infine, il saluto più affettuoso e dolce, quello dei bellissimi cervi. Il nostro territorio è davvero stupendo ricco di storia, una storia che va tramandata ai più piccoli. Montevecchio è di una bellezza infinita».

Le attività di laboratorio della scuola dell’Infanzia fanno parte di un vasto progetto didattico. «Queste attività consentono un arricchimento delle esperienze in senso individuale e collettivo e favoriscono i rapporti interpersonali tra i bambini, permettono scambi di esperienze e di conoscenza con coetanei e insegnanti di altre sezioni ed esperti esterni – continua Dessì – Gli spazi-laboratorio sono ricavati in ambienti della scuola o nelle stesse aule, allestiti di volta in volta con materiali e sussidi adeguati».

