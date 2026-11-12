L’Expo del Turismo Culturale in Sardegna si presenta come un evento cruciale per la promozione del turismo culturale nell’Isola e per la sua commercializzazione. Giunta alla dodicesima edizione, quest’anno propone come tema principale l’incontro tra il patrimonio dei territori e chi disegna gli itinerari di viaggio, con uno sguardo al Mediterraneo. L’Expo si pone anche una serie di altri obiettivi, come il rafforzare la collaborazione tra musei e istituzioni italiane e straniere. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune, è in programma oggi e domani al Centro Giovanni Lilliu e al Polo Museale Casa Zapata, con una coda lunedì per la presentazione del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Gli stand di siti, artigianato ed enogastronomia sono aperti dalle 10 alle 18.

Il Premio

L’apertura oggi alle 10, con la seconda edizione del “Premio Barumini – Il Betilo per la Cultura”, che rende omaggio a chi si distingue nella ricerca, nella tutela e nella divulgazione del patrimonio. Il riconoscimento andrà a Franco Siddi, vicepresidente del Cda del Gruppo L’Unione Sarda e presidente di Tv2000; Antonio Spadaro, sottosegretario al Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano; Elvira Serra, giornalista del Corriere della Sera; Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Mondadori, già direttore di Matera Capitale europea della Cultura; Francesco Spano, direttore di Federculture; Simone Quilici, direttore del Colosseo, e Patrizia Sardo Marras, manager della moda. Gli intermezzi musicali sono affidati al maestro Luigi Lai. A mezzogiorno, poi, Sardegna Terra di Nuraghi propone la conferenza “Archeologia dello sguardo, l’archeologia come interpretazione del paesaggio”.

La mostra

Alle 16 il confronto tra Italia ed Egitto sulla Convenzione Unesco e la tutela dei beni culturali. Alle 17 la presentazione e l’inaugurazione della mostra “L’Egitto e gli Sherden: incontri e conflitti nel Mediterraneo”, frutto della collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Soprintendenza di Cagliari e Oristano, a cui si aggiunge quest’anno il Maec di Cortona. Il percorso espositivo racconta un mare attraversato da popoli, scambi e conflitti e avvicina culture lontane attraverso le testimonianze e le bellezze dei loro territori.