L’exploit di Desirè Manca, che incassa ottomila voti «Subito sanità e lavoro» 

La Sardegna ha una regina delle preferenze: la sassarese Desirè Manca, Movimento 5Stelle, ha sfondato quota ottomila voti. Il sito della Regione – a ieri non aggiornato in modo definitivo – dice che 8.010 sardi del collegio turritano hanno scritto il suo nome sulla scheda, accanto al simbolo della lista che ha espresso anche la presidente della Regione Alessandra Todde. «E ne mancano, ne mancano», dice Manca, stremata, rispondendo al telefono all’ora di pranzo di ieri: «Ho dormito due ore», aggiunge. Ma nonostante la stanchezza, a giudicare da tono di voce e piglio, definirla “soddisfatta” forse è riduttivo. La breve parentesi di sonno è arrivata alla fine di una campagna elettorale intensa e alla chiusura di cinque anni trascorsi nella trincea dell’opposizione alla Giunta Solinas, dai banchi del Consiglio regionale.

L’opposizione

Cinquant’anni, è stata responsabile del personale in una società che si occupava di vigilanza, nel 2014 è diventata consigliera comunale a Sassari. Per le cronache, all’inizio, era “la grillina” che vestiva in modo stravagante e si faceva selfie con il busto di Mussolini. Nel palazzo di via Roma era entrata nel 2019 con quelli che allora erano considerati i reietti dell’aula. Il gruppo M5S ha perso pezzi, tutti in favore della maggioranza. Lei è rimasta fedele alla linea “movimentista”, costruendosi il ruolo di “pasionaria” contro il governo “sardo-leghista”. Con interventi veementi nel palazzo di via Roma, che spesso per eccesso di decibel mandavano in distorsione il segnale audio del Consiglio. E con un uso dei social diretto e confidenziale. Una posizione, la sua, che l’ha favorita nella riscossione di consensi: «Purtroppo», sottolinea. «In questi cinque anni ho avuto gioco facile a combattere logiche di potere spartitorie, a contrastare il nulla assoluto rappresentato dalla Giunta, tutta concentrata a favorire pochi a discapito della gente e dei territori». La più votata in assoluto, ma non sa da chi, perché non ci sarebbe un bacino definito: «Non ho idea di chi mi abbia dato il suo consenso. In campagna elettorale io non chiedevo voti, ma di andare a votare. Credo che le preferenze siano arrivate dal popolo, quello a cui mi rivolgo».

Il confronto

Il risultato elettorale è stato comunque sorprendente, superiore di qualche migliaio di voti anche rispetto a quello della storica macchina da voti del Sassarese, Antonello Peru da Sorso. Lui, con Sardegna al Centro 20Venti, si è “fermato” a 5.330 preferenze: «Non è detto che in politica sia necessario lavorare con una logica finalizzata allo scambio», dice tagliente Manca, «la gente ha capito che si può essere onesti e con le mani libere. Io l’ho sempre fatto e continuerò a farlo: il mio impegno è quello di agire ascoltando quali sono le esigenze dei sardi».

Futura assessora?

Criticare è più facile che costruire. Soprattutto se la maggioranza, Pd e M5S, è sperimentale come quella sarda: «All’opposizione si è creato un ottimo rapporto con i colleghi del centrosinistra, possiamo lavorare bene insieme. Dobbiamo iniziare dalle macerie. Non faccio promesse», si schermisce l’onorevole, «ma è necessario intervenire subito sui disastri di sanità, lavoro e trasporti». Il suo terreno d’attacco preferito, durante la legislatura Solinas, è stata proprio la sanità. Il M5S governa, prenderà pezzi importanti della Giunta. E lei ha fatto il botto. Il cronista che ha fatto le domande ha parlato con la prossima assessore alla Sanità? «Ha parlato con Desirè Manca, che continuerà a lavorare per il popolo». In quale ruolo, si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA