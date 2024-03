L’Exma riparte  da Archimede, mostra interattiva 

La nuova gestione dell’Exma di Cagliari, da parte di Orientare srl, prende quota sulle ali del grande scienziato che nacque a Siracusa nel terzo secolo avanti Cristo. Si intitola “Archimede: le invenzioni che hanno cambiato il mondo” la mostra interattiva che dal 23 marzo al 26 maggio permetterà di ammirare, negli spazi espositivi dell’Exma, «quasi trenta macchine costruite fedelmente nelle officine toscane specializzate nella riproduzione di strumenti scientifici storici per scoprire le teorie, i principi e le invenzioni di Archimede», ricordano i curatori Daniela Fenu e Maurizio Lai. La mostra è organizzata con il patrocinio comunale, in collaborazione con Università di Cagliari, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sede di Cagliari), Cul.tur.ale ETS, Niccolai Firenze e Museo Leonardo di Vinci di Firenze.

«Il legame con l’Università prende forma in una serie di convegni e seminari che si realizzeranno fra aprile e maggio, spaziando dalla rilevanza tutt’oggi di Archimede all’attualità scientifica del progetto di infrastruttura e ricerca Einstein Telescope, che vede la Sardegna tra le candidate in Europa a ospitarlo», spiega Alberto Massoni, direttore della sezione di Cagliari dell’INFN.

La nuova programmazione del centro d’arte prosegue con una grande varietà di appuntamenti. Dal 12 al 14 aprile si svolgerà la settima edizione del Solidando Film Festival, mentre il 5 e 6 luglio avrà luogo il Cagliari International Wine&Food Festival, organizzato da APS Promo Eventi. In collaborazione con Unica a settembre arriva La Notte dei Ricercatori, che per la prima volta avrà l’Exma come sede centrale. Tra fine luglio e inizio agosto sarà ospitata la quarta edizione del festival letterario a cura di Vox Day, Neanche agli dei.

In autunno il Centro diventa la casa dei festival. Dal 2 al 6 ottobre ritorna il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi dal titolo “E adesso? racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono”, mentre dal 7 al 12 novembre il diciassettesimo Festival Scienza che ha per tema “Contaminando", due eccellenze che superano i confini regionali. Ancora a novembre sarà la volta di un progetto espositivo articolato in tre mostre, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Cagliari, per rileggere lo spazio urbano attraverso altri sguardi.

Anche quest’anno Radio X propone il suo fitto cartellone di eventi dal vivo negli spazi all'aperto del Social Club.

