L’ex voleva accecarla con l’acido, la salvano i clienti del bar vicino 

VERBANIA. Un uomo di poco più di sessant’anni è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di sfigurare con l’acido muriatico una coetanea con cui aveva avuto una breve relazione, conclusa circa un mese fa. L’aggressione è avvenuta nel salone di bellezza dove la donna lavora. A salvare la donna sono stati gli avventori di un bar a pochi metri dal negozio, intervenuti dopo aver sentito le urla della donna e di una cliente del salone. La donna, inizialmente aggredita con un rasoio, era stata trascinata dall’ex nel bagno del negozio, dove l’uomo stava tentando di tenerle gli occhi aperti per accecarla versandole addosso due bottiglie di acido muriatico che si era procurato poco prima. I clienti del bar, rischiando di venire colpiti con l’acido, sono riusciti ad allontanare l’aggressore dalla vittima. I poliziotti hanno trovato l’aggressore ancora sul posto e lo hanno arrestato per tentativo di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, reato previsto dall’articolo 583 quinquies, introdotto nel 2019 in tema di violenza di genere. L’uomo, che non risulta avere precedenti di polizia, ieri sera era in carcere a Verbania in attesa della convalida dell’arresto. La donna, che ha riportato ferite guaribili in dieci giorni, ha spiegato di che il suo ex dopo la fine della relazione le aveva detto che l’avrebbe sfregiata con l’acido, ma lei aveva deciso di non denunciarlo pensando che non sarebbe passato dalle parole ai fatti. Stando ai dati resi noti un mese fa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tra novembre 2023 e ottobre 2024 la questura di Verbania ha presentato 13 proposte di sorveglianza speciale per reati da codice rosso: stalking, maltrattamenti famigliari e violenza sessuale. Quattro i braccialetti elettronici applicati, dieci ammonimenti per atti persecutori e undici per violenza domestica.

