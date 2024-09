L’ex vivaio diventerà una piazza 

Il risultato finale per ora si può solo immaginare. La strada, però, è tracciata. In viale San Martino, dopo il lungo stop, gli operai hanno ripreso a lavorare per disegnare il nuovo volto del margine occidentale di Oristano con viali alberati, nuovi parcheggi e un’area sosta attrezzata per i camper. L’intervento da 928mila euro, finanziato con risorse del Programma di riordino urbano, è partito la scorsa primavera con la riqualificazione dell’area sulla quale in passato insisteva il deposito dell’impresa Biagini.

I lavori

Addio alla vecchia costruzione, ormai in stato di abbandono nella quale trovava rifugio qualche senzatetto. Via anche canne e cespugli che avevano trasformato l’ex vivaio in una selva incolta e pure quella vasca di acqua stagnante che faceva rabbrividire davanti all’allarme West Nile. «È stato necessario smaltire e bonificare i manufatti in cemento amianto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - nell’area sorgerà un nuovo parco illuminato e saranno realizzati dei parcheggi». Attraverso la rete arancione si intravedono i cumuli di terra che andranno a ricoprire lo spazio liberato dalla vegetazione. Mezzi e operai ieri mattina stavano intervenendo di fronte all’ingresso principale del cimitero San Pietro. «Il viale sarà completamente rinnovato - va avanti l’esponente dell’esecutivo - saranno realizzati un parco pedonale e una piazza di accesso immersa nel verde». La sezione del viale Cimitero, nel tratto fino all’intersezione con la via Petri, sarà allargata per consentire una più agevole e sicura circolazione a doppio senso, con la realizzazione di marciapiedi e la messa a dimora di altri alberi. Nuova vita anche per l’area sosta antistante il campo Tharros, oggi spiazzo desolato dove più dei camper, di tanto in tanto, trovano ospitalità piccoli accampamenti.

Area camper

«L’area manterrà la funzione di sosta ma con servizi che non potranno più essere gratuiti - aggiunge Prevete - verrà realizzata la nuova pavimentazione e anche qui ci sarà del verde. Inoltre sarà installata una colonna dotata di sistema di pagamento con carta per l’approvvigionamento di acqua e lo scarico dei reflui». Al momento qui il cantiere non è ancora arrivato, anche se il tempo stringe e il cronoprogramma fissa la consegna dei lavori alla prossima primavera. «Ci auguriamo che non accada, ma se dovessero verificarsi ritardi - conclude l’assessore - all’impresa saranno applicate delle penali».