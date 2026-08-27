SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villagrande.
28 agosto 2026 alle 00:32

L’ex villaggio Enel  è terra di nessuno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il borgo ha perso tutti gli abitanti ma non la sua identità storica. Allestito a metà del secolo scorso, durante la costruzione della diga di Bau Muggeris, il villaggio del primo salto del Flumendosa è un’oasi fantasma. Poche case diroccate, stradine deserte, carcasse d’auto abbandonate. Quella che fu la colonia dell’infanzia è diventata un letamaio. Il sito è terra di nessuno, con lastre imbottite di amianto in vista su qualche edificio. Eppure è pieno d’atmosfera. L’immagine da cartolina è l’icona di un’epoca industriale florida, quella del Dopoguerra, quando Enel aveva creato un centro piccolo ma autosufficiente: c’erano una scuola, uno spaccio e persino una cappella per i fedeli. Era strettamente funzionale alle attività di costruzione e funzionamento della diga, realizzata fra il 1948 e il 1949. Il Comune di Villagrande vorrebbe farlo risorgere: «L’auspicio è che diventi una destinazione turistica».

Il sindaco, Alessio Seoni, crede nelle potenzialità del borgo intriso di storia. «Negli anni scorsi - racconta il primo cittadino di Villagrande - ci sono state delle interlocuzioni con Enel per restituire decoro a un luogo iconico per le nostre comunità. La questione è passata in secondo piano, ma ora riapriremo i dialoghi. Vorremmo diventasse un’attrattiva turistica, magari un museo a cielo aperto».

Erano i primi anni Ottanta quando il borgo si è svuotato. Con la sua fine si sono aperti i ragionamenti sulla riqualificazione. Il degrado in cui versano le strutture è un segnale d’allarme: «Esistono criticità strutturali e ambientali. È un sito di elevato valore naturalistico». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 