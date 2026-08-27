L’ex villaggio Enel  è terra di nessuno 

Il borgo ha perso tutti gli abitanti ma non la sua identità storica. Allestito a metà del secolo scorso, durante la costruzione della diga di Bau Muggeris, il villaggio del primo salto del Flumendosa è un’oasi fantasma. Poche case diroccate, stradine deserte, carcasse d’auto abbandonate. Quella che fu la colonia dell’infanzia è diventata un letamaio. Il sito è terra di nessuno, con lastre imbottite di amianto in vista su qualche edificio. Eppure è pieno d’atmosfera. L’immagine da cartolina è l’icona di un’epoca industriale florida, quella del Dopoguerra, quando Enel aveva creato un centro piccolo ma autosufficiente: c’erano una scuola, uno spaccio e persino una cappella per i fedeli. Era strettamente funzionale alle attività di costruzione e funzionamento della diga, realizzata fra il 1948 e il 1949. Il Comune di Villagrande vorrebbe farlo risorgere: «L’auspicio è che diventi una destinazione turistica».

Il sindaco, Alessio Seoni, crede nelle potenzialità del borgo intriso di storia. «Negli anni scorsi - racconta il primo cittadino di Villagrande - ci sono state delle interlocuzioni con Enel per restituire decoro a un luogo iconico per le nostre comunità. La questione è passata in secondo piano, ma ora riapriremo i dialoghi. Vorremmo diventasse un’attrattiva turistica, magari un museo a cielo aperto».

Erano i primi anni Ottanta quando il borgo si è svuotato. Con la sua fine si sono aperti i ragionamenti sulla riqualificazione. Il degrado in cui versano le strutture è un segnale d’allarme: «Esistono criticità strutturali e ambientali. È un sito di elevato valore naturalistico». (ro. se.)

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