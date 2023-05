L’ex vigilessa fa pace col Comune 

Fine del contendere fra il Comune di Arbus e l’ex comandante della Polizia municipale, Roberta Ramo: la causa di licenziamento si è chiusa con una transazione davanti al giudice del lavoro. L’accordo fra le parti prevede la rinuncia della dirigente alle proprie pretese di un risarcimento di sessantamila euro, mentre si accontenta dei dieci mila offerti dall’amministrazione che a sua volta accetta il ritiro integrale del ricorso. «Abbiamo evitato – dice il sindaco Paolo Salis – un procedimento lungo che da tre anni blocca la riorganizzazione del settore di Polizia municipale. Ora possiamo bandire un nuovo concorso».

La transazione

Durante l’udienza dello scorso marzo le parti furono invitate a raggiungere un accordo transattivo. Spettava all’amministrazione e all’ex comandante decidere se accogliere l’invito del giudice o proseguire nella causa. Invito accolto e pace fatta l’altro ieri. L’oggetto della transazione è ben chiaro ed espresso nel contratto che pone fine alla lite in modo che ciascuno sappia con precisione ciò a cui sta dicendo addio. La dipendente, infatti, ha accettato 10 mila euro, una parte dovuta per il lavoro svolto e l’altra come risarcimento del danno patito, in cambio ha rinunciato alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il Comune si è liberato dal vincolo che lo legava alla vicenda giudiziaria e quindi all’impossibilità di assumere un nuovo comandante, di fatto limitando un servizio importante, in un territorio molto esteso, il terzo dell’Isola, fra monti, miniere e mare. Tecnicamente, una conciliazione successiva alla sentenza che aveva dato ragione al Comune e prima che venisse pronunciato il verdetto finale.

La vicenda

Tutto è iniziato con la cessazione del contratto dell’ex comandante, vincitrice del concorso e rimossa dal Comune per «mancato superamento del periodo di prova». Provvedimento che Ramo ha subito impugnato davanti al Tribunale, chiedendo di «accertare la nullità dell’atto, la condanna del datore di lavoro, il suo reintegro immediato per evitare il danno grave ed irreparabile che verrebbe prodotto dai tempi lunghi del giudizio di merito». Ricorso respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e il rinvio della scelta di un giudizio ordinario dove «potrà eventualmente far valere le sue ragioni». Tre anni dopo, le due posizioni opposte hanno chiuso la causa.