04 dicembre 2025 alle 00:26

L’ex vice sindaco «Nel commercio da sessant’anni» 

Entusiasmo e voglia di andare avanti. Ottavio Mocci, 86 anni, ex vice sindaco di Sanluri, ha ricevuto il premio “Aquila di diamante” per i 60 anni di vita dedicati al commercio all’ingrosso di bevande nella sua città. L’attestato di merito per “Aver magistralmente operato nel settore commerciale, turistico e dei servizi», è stato consegnato a Cagliari dalle mani di Bastianino Casu, vicepresidente e vicario nazionale dell’associazione 50&PIÙ. Mocci continua a lavorare nel negozio di famiglia, nell’area industriale Villasanta, anche dopo la pensione.

Mentre mostra il premio, contento ed orgoglioso, racconta il lavoro di una vita nel suo negozio di bibite, un punto di riferimento nel territorio. «Da titolare a dipendente– ricorda - eccomi ancora qui, 60 anni di commercio. Vorrei dire che non sono stati tutti rose e fiori. Le difficoltà affrontate hanno richiesto tempo e sacrifici, a partire da eventi naturali come l'alluvione Cleopatra del 18 novembre 2013, perdite considerevoli, mezzi trascinati dalla forza impetuosa dell'acqua, danneggiato tutto il capannone. E poi nel 2016, ancora rovine ingenti a causa di un incendio. Non sono mancati i furti. La ripresa è stata possibile, ma non facile. Nonostante le disgrazie si va avanti. Oggi il ruolo è diverso, sono impiegato nell’ufficio recupero crediti. Giornalmente sono alle prese con chi non paga la merce acquistata. Casi diversi che a volte finiscono davanti ai giudici e che aumentano col passar del tempo. L’aggravante è che oggi, quando si hanno i soldi in tasca, si va a comprare nei supermercati, un semplice scontrino per diverse bottiglie di vino o liquore che siano. All’ingrosso spesso si ricorre quando la liquidità immediata non c’è». Infine un invito ai giovani: «Impegnarsi nel commercio vuol valorizzare il territorio, la ricaduta è collettiva». (s. r.)

