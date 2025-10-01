VaiOnline
Champions League.
02 ottobre 2025

L’ex Veiga riprende la Juve al 90’ 

Due punti in due gare per Tudor e all’orizzonte c’è la trasferta col Real 

Villarreal 2

Juventus 2

Villarreal (4-4-2) : Tenas, Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza (31' st Cardona), Comesana, Parejo (19' st Oluwaseyi), Gueye, Buchanan (19' st Moleiro), Pepe, Mikautadze (31' st Akhomach). In panchina Luiz Junior, Diego Conde, Altimira, Partey. Allenatore Marcelino.

Juventus (3-4-2-1) : Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (35' st Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16' pt Joao Mario), Koopmeiners (1' st Conceiçao), Yildiz (35' st Adzic), David (41' st Vlahovic). In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Kostic, Openda. Allenatore Tudor.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Reti : nel pt 18' Mikautadze, nel st 4' Gatti, 11' Conceiçao, 45' Renato Veiga.

La Juve prima trema e poi sogna, alla fine si dispera: sulle montagne russe di VilA-Real, è l'ex Veiga a firmare la beffa al 90'. I bianconeri, che dopo lo svantaggio di Mikautadze avevano ribaltato con Gatti e Conceiçao, vengono ancora fermati e ora in Champions hanno solo due punti in due gare, con la trasferta sul campo del Real all'orizzonte.

Il Villarreal al 18' passa con Mikautadze, che prima è bravo a vincere il duello con Cambiaso e poi è freddo a battere Perin. Il pari bianconero al 4’ della ripresa: da rimessa laterale, il pallone finisce a Gatti che si inventa una rovesciata alla Cristiano Ronaldo, con Tenas che non riesce a respingere. Il Villarreal patisce il colpo, Parejo lancia in campo aperto Conceicao e la rimonta è completata nel giro di sette minuti. Marcelino prova a risistemare il suo Villarreal con Oluwaseyi e Moleiro, ma è ancora la Juve a sfondare e David colpisce una traversa. L'Estadio de la Ceramica alza i decibel per il finale, Oluwaseyi spreca da buona posizione e poi si infiamma per un episodio in area di rigore bianconera, con Adzic che tocca il pallone con un braccio ben attaccato al corpo e non punibile. E, proprio al 90', ecco la beffa: Akhomach batte il corner, in mezzo all'area sbuca la testa del grande ex Renato Veiga e Perin è battuto. L'entusiasmo spinge gli spagnoli anche nei 5' di recupero, Gueye ci prova di testa ma è troppo centrale. Il risultato non cambia più: finisce 2-2, è il quarto pareggio di fila per Tudor. E anche questo ha il sapore dell'occasione persa.

