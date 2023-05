L’ex Valtur deve pagare l’Imu, il Comune vince in Appello 

Quasi 350 mila euro di Imu arretrata. Il Comune di Arbus vince il braccio di ferro con Green Coast, la società dell’ex villaggio Valtur a Portu Maga, località turistica della Costa Verde. Il contenzioso legale, avviato dalla società presso la Commissione provinciale tributaria di Rimini contro gli avvisi di accertamento, si è concluso con l’obbligo di versare al Comune la somma dell’Imu dal 2014 al 2017. L’evasione, emersa in seguito ai controlli svolti dall’ufficio Tributi nel 2020, ha riguardato le annualità tributarie a partire dal 2014 e ha fatto emergere 800 mila euro di crediti complessivi, includendo la Tari e la Tasi, oggetto di un secondo contenzioso ancora in atto.

Un successo su tutta la linea per il Municipio che si prepara a ricevere i fondi dell’Imu. «I giudici tributari – dice il sindaco Paolo Salis – ci hanno dato ragione, anche nel ricorso in appello, segno che sulle imposte non ci sono sconti per nessuno. Non so quale sarà la forma di pagamento, potrebbe essere rateizzata e noi non ci opporremo. È importante il passo in avanti nella lotta agli evasori, in questo caso grandi evasori, tutti per costruzioni sulla Costa Verde, nei loro confronti abbiamo intrapreso le vie legali. Questa vittoria fa ben sperare per le altre». L’Imu è l’imposta più evasa, tradotta in soldoni vale tre milioni e 400 mila euro dalle oltre quattromila villette estive sparse nei centri abitati di Senna ‘e S’Arca, Gutturu ‘e Flumini, Torre dei Corsari, Tunaria e Portu Maga. E poi i grandi evasori, 5 società che devono circa due milioni di euro. ( s. r. )

