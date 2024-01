L’ex ufficio postale di Terresoli ospiterà persone in difficoltà 

Hanno preso il via a Santadi, nella frazione di Terresoli, i lavori per la ristrutturazione del locale comunale che in passato è stato sede dell’ufficio postale. Le spese saranno sostenute grazie un finanziamento di circa 50 mila euro che l'amministrazione comunale ha voluto destinare al recupero dell’edificio in disuso da oltre 20 anni.

In passato nell’immobile era già stata programmata una ristrutturazione con destinazione abitativa per “uso sociale”. Un indirizzo confermato dal sindaco Massimo Impera: «Nello stabile di Terresoli verranno ricavati due monolocali a uso abitativo, da utilizzarsi nel settore riservato ai servizi sociali, ossia per persone che dovessero trovarsi in circostanze critiche, senza una dimora, e che potranno essere collocate temporaneamente nei piccoli locali residenziali».

Non si tratta di alloggi popolari, pertanto non verrà stilata nessuna graduatoria: l’utilizzo delle unità abitative verrà determinato dal’ufficio dei servizi sociali, che di volta in volta valuteranno sulla base delle necessità che potranno presentarsi tra coloro che, residenti nel territorio comunale dovessero trovarsi senza un tetto.

«Con questi lavori di ristrutturazione – continua il sindaco – abbiamo anche voluto dare un po’ di decoro urbano a quella che era da tempo diventata una struttura fatiscente e pericolante».

