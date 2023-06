L’ex ufficio di collocamento passa all’Archivio di Stato 

Una piccola speranza per l'ex centro per l'impiego di via Ballero. Dopo l'abbandono, gli atti vandalici e due incendi, il Comune di Nuoro (che ne è proprietario) intende cederlo gratuitamente per «esigenze istituzionali dell'Archivio di Stato» e, a vantaggio della popolazione e dei militari, per «la realizzazione di un centro sportivo e addestrativo presso la Caserma Mauro Gigli», come riporta la recente delibera della giunta comunale.

Lo stabile, dopo un controllo, si è potuto ritenere adeguato nonostante necessiti di alcuni lavori di manutenzione e porterà a un trasferimento dell'Archivio di Stato cittadino da un immobile di proprietà privata (destinato alla soppressione) a uno pubblico.

