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11 novembre 2026 alle 01:05

L’ex Tennis Club sarà bonificato, dovrà diventare un centro diurno 

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Entro dieci giorni l’ex Tennis Club di via Tarragona sarà bonificato e gli accessi allo stabile verranno murati. Lo ha deciso la commissione Ambiente e Sanità, presieduta da Christian Mulas, che si è riunita ieri con gli assessori Raniero Selva e Francesco Marinaro. L’intervento prevede la rimozione dei rifiuti e la sanificazione degli ambienti, mentre la chiusura degli ingressi servirà a impedire nuove intrusioni. Nei locali dell’immobile comunale da tempo inutilizzato sono stati trovati materassi, siringhe, rifiuti ed escrementi. Mulas aveva chiesto un intervento urgente anche per la vicinanza al parco giochi di via Tarragona, frequentato da bambini e famiglie.

Lo stabile era stato concesso all’Asl per realizzare un presidio sociosanitario semiresidenziale destinato ad adolescenti e giovani adulti con disabilità, con disturbi del neurosviluppo o patologie neuropsichiatriche. Il centro diurno dovrebbe dare continuità ai percorsi di assistenza, riducendo il rischio che i ragazzi restino senza un servizio di riferimento e che le famiglie si ritrovino isolate. Il progetto era già stato discusso il 13 luglio a Villa Maria Pia, durante una seduta della commissione alla quale avevano partecipato la direzione e l’ufficio tecnico dell’Asl e le associazioni interessate. La proposta è stata trasmessa mesi fa agli uffici della Regione e si attende ancora una risposta. Nel frattempo il Comune procederà alla messa in sicurezza dell’edificio. Restano da definire i tempi per il recupero dei locali e l’apertura del centro.

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