L’ex stazione ferroviaria diventerà un punto ristoro 

L’amministrazione comunale sta lavorando sulla riqualificazione della ex stazione e nella scuola dell’Infanzia. Nella vecchia stazione ferroviaria, fino allo scorso anno adibita a punto ristoro, si sta intervenendo per una riqualificazione. L'area parco è già stata riqualificata mentre sono in corso i lavori di restauro del caseggiato storico che verrà riportato alle sue fedeli condizioni originarie. I locali saranno nuovamente destinati a ospitare un servizio di ristoro. Un insieme di lavori per i quali sono stati investiti 230mila euro circa. La scuola dell’Infanzia, invece, è oggetto di messa in sicurezza del lato ovest e, inoltre, verrà allestito un orto didattico nell'area esterna dell'edificio. L’investimento sarà di 58mila euro in totale. ( g.pa. )

