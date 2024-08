L’ex stazione Arst al Comune: arrivano i parcheggi 

Tra qualche giorno il Comune di Lanusei entrerà in possesso dell’ex stazione Arst di via Marconi. Un’area strategica, da anni al centro di un travagliato iter per il cambio di proprietà e destinazione. Nel 2017 il Comune aveva ceduto all’azienda un’area nella circonvallazione a valle a titolo di permuta. Nel mezzo una causa legale in cui il Comune ha avuto la meglio sull’azienda. Gli autobus in manovra nel fazzoletto di asfalto di fronte alla scuola Primaria sono destinati a diventare un ricordo. Il Comune può finalmente riqualificare l’area, a due passi dal Tribunale. L’obiettivo principale è creare nuovi parcheggi, lacuna cronica nel cuore della cittadina. Soddisfatto il sindaco Davide Burchi: «È stato un iter particolarmente lungo, complicato dalla difficoltà dell’Azienda regionale di trovare altri spazi idonei nel nostro Comune. Per noi una bella opportunità per regalare in pochissimo tempo nuovi parcheggi in un’area ricca di servizi e uffici, a partire dal Tribunale, l’istituto comprensivo e il centro per il lavoro. Cercheremo dietro apposito finanziamento di riqualificare subito l’area ma fin da subito si potranno avere dei benefici tangibili».

