L’ex sindaco Soddu: non saremo inermi 

Mondo politico in fermento in vista delle elezioni amministrative in città che in primavera dovrà ridare un sindaco a Nuoro. L’apertura di Progetto per Nuoro al dialogo con il fronte progressista e l’annuncio in conferenza stampa di Lisetta Bidoni come naturale candidata da portare in un possibile tavolo di coalizione che discuta equilibri e programmi scuote gli alleati del Campo Largo. Se sul fronte dei papabili, il nome di Emiliano Fenu, parlamentare M5S, come candidato unico, sembra perdere quota, quello che fa discutere è l’assenza di un tavolo formale della coalizione che ha portato all’elezione in Regione della presidente Alessandra Todde. Tavolo più volte chiesto da vari alleati, tra cui gran parte del Pd, e non ancora convocato. L’ex primo cittadino Andrea Soddu conferma un impegno futuro del suo gruppo: «Non rimarremo inermi. Il nostro gruppo si vede, e ci vogliamo occupare ancora della politica della città, ci stiamo osservando attorno».

Le reazioni

Progetto per Nuoro ha lanciato la corsa alle comunali, mettendo sul tavolo che non c’è un manifesto in cinque punti da cui partire per il confronto politico, suggerendo il proprio candidato ma aprendo al dialogo. Un’apertura raccolta da Roberto Capelli che dice: «Una visione condivisibile, quella di voler mettere le cose a posto nella città. Oggi il confronto è fondamentale per seguire una linea di chi vuole rimettere le cose a posto». L’apertura arriva anche dalla nuove cariche cittadine dei Riformatori. «Non servono barriere ma aperture - ribadisce Capelli - perché alla città serve una squadra amministrativa e non politica. In Comune - sottolinea - non dobbiamo legiferare ma amministrare bene, in un corretto rapporto con la politica».

Le incognite

Sono tutte sulle nuove alleanze. Il Psd’Az rimane alla finestra. «Ci sono stati timidi contatti - dice Claudia Camarda della sezione Mastino - a brevissimo ci incontreremo tra sezioni cittadine». Più in là si spinge Graziano Siotto della sezione Atene sarda: «Non abbiamo nessuna preclusione né con il Campo largo né con centrodestra o coalizioni civico identitarie». Capelli non ha nascosto la sua disponibilità alla candidatura, ma sono tanti i nomi che circolano, anche quello di Francesco Guccini che potrebbe riprovare la corsa per il palazzo di via Dante.

