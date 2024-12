L’ex sindaco regala il suo libro ai concittadini 

“Sardara cambia volto”: il libro scritto da Gigi Abis, 90 anni, ex sindaco della cittadina termale, diventa un regalo sotto l’albero di Natale ai cittadini. «Mi è sembrato un gesto doveroso – racconta Abis al telefono – un modo per far conoscere un pezzo di storia del nostro paese. Fatti di cui spesso si viene a conoscenza quando si ricopre un ruolo di amministratore».

Il racconto si snoda in 77 pagine, attraverso fotografie d’archivio, testimonianze dirette, aneddoti e documenti originali: si apprende che proprio Sardara, famosa per l’acqua termale, fino al 1978 non aveva nè acqua potabile né fogne. «Era il paese più arretrato del territorio», dice Abis. Nel 1972 un caso di lebbra sollevò il problema a livello nazionale: «Fu tanta la paura che persino il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, chiese spiegazioni in Comune. Da primo cittadino approfittai del momento per porre fine all’acqua sporca nelle strade e alla fornitura dell’acqua da bere dai paesi vicini e dalla cisterna di piazza Mercato. E fu grazie all’interesse e collaborazione del medico condotto, Carlo Manca, se Sardara ha cambiato volto».

Sono tanti gli episodi che testimoniano i problemi di salute di una comunità senza acqua. (s. r.)

