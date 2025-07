L’ex sindaco Metodio Dalu al traguardo dei cent’anni 

Torpè in festa per i 100 anni di Metodio Dalu, unico centenario del paese. Ieri mattina ha ricevuto il sindaco Martino Sanna, l’assessore Marco Zirottu e una delegazione di dipendenti del Comune, giunti a festeggiare l’importante traguardo con i figli, i nipoti e tutta la famiglia. Insegnante elementare per 37 anni, il nonnina ha formato generazioni di bambini, lasciando il ricordo indelebile di uomo mite e di grande autorevolezza. Socialista convinto, ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati nei quinquenni tra il 1972 e il 1978 e dal 2000 al 2005. Tra le sue passioni la pittura e la poesia (ha partecipato a vari concorsi e ricevuto alcuni premi). (s. d.)

