L’ex sindaco Marco Corrias si dimette da consigliere 

L’ex sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias lascia il consiglio comunale. Le sue dimissioni sono state presentate ieri negli uffici del municipio di via Vittorio Emanuele. «Tengo a precisare che mi sono dimesso – spiega Corrias - non per questioni politiche ma strettamente personali. Per sentirmi più libero di continuare a lavorare, percorrendo altre strade che mi possano permettere di attuare idee e progetti anche in favore del mio paese, Fluminimaggiore». Primo cittadino dal giugno 2018 al maggio dello scorso anno, Corrias non è stato riconfermato sindaco alle ultime elezioni amministrative. È rimasto però in Consiglio comunale nel gruppo di minoranza. «Sono consapevole e orgoglioso delle tante cose fatte durante il mandato da sindaco e dei tanti progetti lasciati in eredità all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Paolo Sanna – aggiunge - che per onestà intellettuale devo riconoscerli di condurli a compimento nei modi giusti».

Nel consiglio comunale siederà ora tra i banchi dell’opposizione Rossella Congia. «Una giovane donna – conclude Corrias – capace, intelligente e volenterosa. Sono sicuro che farà benissimo nel suo ruolo. Ringrazio chi in questi anni mi ha sostenuto. I miei più cari auguri a tutti i colleghi del consiglio comunale».

