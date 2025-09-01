«L’ex sindaco deve risarcire il Comune» 

Dovrà restituire alle casse comunali 226.644 euro, oltre alla rivalutazione e agli interessi di legge, perché è stato ritenuto responsabile del danno erariale causato all’ente al termine di un lungo contenzioso con la Società Spartivento srl, legato al mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie all’apertura dell’hotel “Acquadulci” di Chia. L’ex sindaco Pierluigi Cabras è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il Comune di Domus de Maria dei soldi poi versati al privato.

Il contenzioso

Nell’aprile dello scorso anno la Procura erariale aveva notificato la richiesta di incolpazione all’ex primo cittadino, contestandogli di aver provocato un danno al Comune che aveva amministrato dopo la condanna dell’Ente a risarcire l’impresa alberghiera dei danni subiti per il ritardo, illegittimo, nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all’apertura dell’hotel di Chia. Per i pm della Corte dei Conti i danni sarebbero stati causati dalla condotta «gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio». Nel 2003 il privato aveva realizzato il complesso alberghiero sulla base di concessioni edilizie rilasciate dallo stesso Comune, ottenendo anche i certificati di agibilità. Per consentire l’avvio del funzionamento dell’hotel, però, era necessario che il complesso venisse collegato al depuratore della vicina “Lottizzazione Fadda-Cugis”. Per questa ragione, l’impresa aveva presentato un progetto per l’ampliamento del depuratore che era stato poi stato adeguato. Terminato il lavoro, la società Spartivento aveva chiesto al Comune di poter aprire l’albergo. Il sindaco, in varie occasioni, avrebbe rigettato la richiesta «sulla base di presupposti di fatto e di diritto totalmente erronei». Il braccio di ferro è durato a lungo, poi ne è scaturita una battaglia giudiziaria al Tar Sardegna e al Consiglio di Stato. Il 7 ottobre 2022 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale per i 226.644 euro del risarcimento assegnato dai giudici al privato. Da qui la chiamata in causa l’ex sindaco che non si è costituito in giudizio.

La sentenza

Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza della Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras, affiancata dai colleghi Tommaso Parisi e Elena Brandolini. «Il Collegio», scrivono, «ritiene che l’impianto probatorio posto a base della richiesta dimostri in maniera granitica che la gravissima negligenza del convenuto e la macroscopica devianza della condotta perpetrata rispetto ai propri doveri d’ufficio, per le quali non può riscontrarsi né l’errore scusabile, né altre esimenti di responsabilità, hanno determinato il danno erariale per il Comune di Domus de Maria».

RIPRODUZIONE RISERVATA