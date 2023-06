L’ex sindaco Dessì: «Sbagliato  tagliare i pini di piazza Liori»  

«In piazza Liori sono stati abbattuti tre grossi pini che avevano più di trent’anni, mi chiedo come si possa avere così poco rispetto del verde cittadino». L’ex sindaco Francesco Dessì punta il dito sugli interventi di messa in sicurezza della piazza principale di Capoterra, che hanno richiesto l’eliminazione di tre grandi alberi. «A mio avviso non era necessario abbatterli - dice Dessì - si sarebbe potuto portare avanti un intervento mirato senza per forza eliminare quei pini che erano stati piantati oltre trent’anni fa: il sindaco dice che verranno messe a dimora altre specie arboree, ma intanto quei pini sono stati abbattuti senza pietà». Dessì, inoltre, critica l’amministrazione per aver eliminato il piccolo nuraghe che si trovava nei pressi dello stabilimento balneare comunale di Maddalena spiaggia: «Era una piccola opera d’arte, l’hanno fatto sparire per fare posto al grande cuore voluto dalla commissione Pari opportunità, un vero peccato visto che stava lì da tanti anni e attirava al curiosità dei turisti».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici chiarisce il motivo dell’abbattimento dei tre grossi pini: «Purtroppo si è trattato di un atto dovuto visto che - come riporta la relazione di un agronomo - le radici di quegli alberi stavano compromettendo la pavimentazione della piazza. In tutta la zona di Liori stiamo portando avanti un progetto di riqualificazione che, oltre a dare un nuovo volto alla piazza, ha già permesso di posizionare i giochi inclusivi nel parco». (i. m.)

