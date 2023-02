L’ex sindaco Dessì riscende in campo 

Un messaggio, insomma, che apre le porte ad alleanze con altri gruppi politici già in campo (o in rampa di lancio). Due di questi sono nati dalla frantumazione di "Villasimius Unita” che tutto si è dimostrato nel corso dell’ultima legislatura tranne che “unita”. Frantumazione che ha portato alla fine anticipata della legislatura. Un gruppo è “Noi Siamo Villasimius” formato dall’ex vicesindaco Maurizio Marci, da Carlo Fadda e da Raffaele Lallai. Marci ha dato la sua disponibilità a correre per la carica di sindaco «ma sarà l’assemblea a decidere». L’altro gruppo è “Villasimius Viva” condotto dal giovane ex consigliere di maggioranza Michele Cireddu (con lui Luciano Marci e Sergio Ghiani): «Non sono candidato a sindaco – ha precisato più volte Cireddu – sto solo contribuendo a creare un gruppo per le elezioni».

Dessì aggiunge che fanno parte del gruppo «ragazze e ragazzi, signore e signori di comprovata esperienza vissuta, con la politica nel cuore che potranno portare il loro contributo alle prossime elezioni comunali». Tra le priorità quella di tenere in considerazione soprattutto «le istanze dei nostri residenti – dice ancora Dessì – perché stando bene noi potranno star bene anche i nostri visitatori». Dessì conclude rimarcando «di aver contribuito, e non poco, all'ammodernamento e alla crescita socio-economica del paese. E per questo che intendiamo continuare a dare il nostro umile contributo».

Gianluca Dessì ritorna in campo. L’ex sindaco lo fa con poche righe sul suo profilo social spiegando che il gruppo politico “Villasimius Unita” (creato da lui nel 2013) compie dieci anni e che ancora oggi «è vivo e vegeto e cercherà di portare avanti le idee che abbiamo per far crescere ancora la nostra comunità e il nostro meraviglioso paese». Nessuna pretesa di essere lui il candidato sindaco o che il capolista sia una espressione di "Villasimius Unita” «ma l’intero gruppo – spiega Dessì – ritiene di poter dare un’idea di sviluppo diversa rispetto ad altre persone».

L’annuncio

Già in campo

Terzo gruppo

Un terzo gruppo – si è presentato ufficialmente ai cittadini lo scorso dicembre - è “Evoluzione Villasimius” di Dante Sicbaldi: “Vogliamo contribuire – aveva sottolineato Sicbaldi - a sviluppare un dialogo propositivo per far emergere programmi e capacità con tutte le persone responsabili e capaci”.

Non è tutto: nella giornata di venerdì, poche ore prima dell’annuncio di Dessì, si è tenuta un’assemblea dell’ex minoranza coordinata da Tore Sanna. Cinque gruppi (almeno) che da qui a maggio cercheranno delle intese per arrivare al massimo a tre liste. Tra le ipotesi quella di un accordo tra "Villasimius Unita” ed “Evoluzione Sardegna” con l’incognita “Villasimius Viva”. Ci sarebbero stati dei contatti, dall’altra parte, tra il gruppo di Maurizio Marci e quello di Tore Sanna (e forse anche tra Marci e Dessì). Del tutto improbabile, in ogni caso, un accordo tra Marci e Cireddu così come tra il gruppo di Sanna e quello di Dessì. Una strada ancora lunga che potrebbe riservare molte sorprese, compresa quella di una candidata sindaca donna.

