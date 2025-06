L’ex sindaco condannato a sei anni 

Sei anni di carcere e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. È questa la condanna inflitta da Marco Mascia, giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Oristano, al 65enne Claudio Bruno Zago, ex sindaco di Ardauli ed ex consulente contabile per i Comuni di Nughedu Santa Vittoria, Bidonì e Neoneli.

La sentenza

Il verdetto, emesso con rito abbreviato, riconosce l’imputato colpevole di peculato continuato: ha sottratto, in dieci anni, oltre 750mila euro di fondi pubblici. Le amministrazioni comunali coinvolte, assistite dagli avvocati Luca Casula (per Nughedu e Bidonì) e Massimo Ledda (per Neoneli), si erano costituite parte civile. La sentenza prevede un primo ristoro economico: 100mila euro al Comune di Nughedu Santa Vittoria, 250mila a Bidonì e poco più di 26mila a Neoneli. A questi si aggiungono quasi 4mila euro per le spese legali. In attesa della quantificazione completa del danno in sede civile, l’ammontare riconosciuto ieri supera già i 376mila euro.

La storia

Zago avrebbe ideato un sistema tanto semplice quanto efficace: modificava l’Iban nei mandati di pagamento, sostituendo quello dei fornitori con il proprio. Le somme, così incassate, finivano su conti personali da cui venivano poi investite in criptovalute e mercati finanziari. In media, circa 6mila euro al mese venivano sottratti dalle casse pubbliche.

L’ex funzionario ha dichiarato di essere stato travolto da ingenti perdite, cercando di recuperare con ulteriori investimenti ciò che aveva perso, finendo però per aggravare la situazione. Secondo la ricostruzione della procura, i danni più ingenti riguardano il Comune di Bidonì, da cui sarebbero spariti oltre 526mila euro. Nughedu Santa Vittoria avrebbe subito un ammanco di circa 140mila euro, mentre per Neoneli si è passati da una stima iniziale di 26mila a un totale di oltre 83mila euro dopo ulteriori accertamenti.

La denuncia

L’illecito è emerso grazie alla segnalazione di alcuni dipendenti di Nughedu; negli altri due Comuni le anomalie sono venute a galla solo con l’intervento degli inquirenti. Il giudice ha anche disposto la confisca dei beni riconducibili all’imputato fino alla somma di 693mila euro, equivalente ai profitti illeciti.

La condanna supera le richieste avanzate dal pubblico ministero Paolo De Falco, che aveva proposto cinque anni di reclusione senza risarcimento. ( m. g. )

