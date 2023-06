L’ex sindaco chiede la liquidazione 

L’ex sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, bussa in Comune per sollecitare la liquidazione delle indennità di fine mandato. Lo ha fatto inviando una mail di poche righe destinata al responsabile degli Affari generali e alla segretaria. Il successore, Marcello Ladu, ha congelato la procedura in attesa di far luce su una sanzione irrogata dagli organi di controllo per la mancata firma della relazione di fine mandato. L’inadempimento sarebbe costato all’ente alcune migliaia di euro, mentre resta tutta da calcolare la somma dovuta all’ex primo cittadino per i 44 mesi in cui è rimasto in carica prima della caduta del 24 gennaio scorso.

Il caso

L’8 giugno Massimo Cannas ha trasmesso una mail al Comune chiedendo di poter conoscere l’importo e la data della liquidazione delle indennità di fine mandato. «Non ho avanzato nessuna pretesa, bensì - chiarisce l’ex capo della maggioranza - ho chiesto semplici informazioni sulle modalità con cui dovranno essere erogate le indennità».

Fin qui la posizione di Cannas. Ricevuta la mail, il personale degli uffici ha informato il sindaco Ladu della richiesta del suo predecessore. C’è un antefatto rispetto alla mail dell’8 giugno. Una settimana prima dal Comune hanno contattato Cannas per fargli firmare la relazione di fine mandato. Gli è stata inviata una bozza, che lo stesso Cannas ha provveduto a integrare con note sostanziali nella parte descrittiva.

L’inghippo

Ancora prima, però, il Comune era stato sanzionato dagli organi di controllo per non aver ricevuto la relazione di fine mandato firmata. Qui entrano in gioco le competenze. «Io non ho infranto alcuna norma - precisa Cannas - perché il Consiglio comunale è stato sciolto in anticipo e, il 24 gennaio, ho consegnato le chiavi e lasciato il Comune con cui non ho più avuto contatti né diretti né indiretti».

Tuttavia il 15 giugno Massimo Cannas, in qualità di ex sindaco, ha inviato una pec al Protocollo allegando la relazione di fine mandato da lui firmata. «Il 10 marzo è stato nominato il commissario straordinario e dunque non spettava a me - aggiunge l’ex sindaco - firmare quella relazione. Però, dopo aver ricevuto la telefonata il primo giugno mi sono messo a disposizione». Al momento, però, tutte le procedure relative ai chiarimenti sulle indennità richiesti dall’ex sindaco sono congelati. «Non voglio creare problemi ma non voglio neppure responsabilità a me non mi competono».

