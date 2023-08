L’ex sindaco Cannas si oppone alla multa 

La Corte dei conti aveva sanzionato l’ex sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, per non aver pubblicato la relazione di fine mandato nei 30 giorni precedenti le elezioni comunali del 28 e 29 maggio. Cannas ha presentato ricorso, sollecitando l’annullamento dell’atto datato 19 giugno 2023, e ieri le sezioni riunite della Corte dei conti hanno fissato l’udienza per la discussione all’8 novembre prossimo. «Ritenuto che ciò abbia determinato la completa frustrazione delle legittime prerogative dei cittadini in ordine alla corretta e tempestiva informazione sulla contabilità di mandato, funzionale a garantire un effettivo controllo democratico e un esercizio più consapevole del diritto di voto - scrive la Corte dei conti nel provvedimento - si accerta il mancato adempimento da parte del sindaco degli obblighi e dispone l’adozione delle sanzioni». Ossia al sindaco è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti.

È lo stesso Cannas, 57 anni, a chiarire i motivi del ricorso: «Io non sono stato avvisato né potevo essere a conoscenza di quell’obbligo perché c’era un commissario con pieni poteri nominato dal presidente Solinas il 10 marzo. Ero in buona fede. Nessuno mi aveva avvisato fino al primo giugno e io, con senso di responsabilità, ho lavorato per consegnare la relazione. Ad aprile io non ero più sindaco, bensì ero diventato un comune cittadino. Al di là del profilo finanziario, e a quelle somme posso anche rinunciare, qui il discorso è diverso. Questione di dignità e correttezza istituzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA