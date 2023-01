L’ex sindaco Cannas cerca un successore 

Altro che stanco. Massimo Cannas, 56 anni, si sente pronto per «individuare il nuovo sindaco». Il primo cittadino sfiduciato lavorerà per trovare il suo successore. E accusa i quattro dissidenti: «Avete fatto una scelta grave». Nel mirino di Cannas ci sono i suoi ex colleghi di Giunta: Lara Depau, Carlo Marcia, Walter Cattari e Bonaria Murreli, gli ultimi due pilastri nel doppio mandato. Fosse dipeso da lui, Cannas sarebbe rimasto al palazzo di via Garibaldi fino alla fine della consiliatura. La proposta di reintegrare in Giunta Bonaria Murreli, che di fatto poteva essere il salvagente della maggioranza, è arrivata fuori tempo massimo. Stringendo un patto con l’opposizione i dissidenti hanno staccato la spina all’amministrazione Cannas, il quale, nel 2013, aveva contribuito a disintegrare la maggioranza di Mimmo Lerede con un’azione simile.

Rischio paralisi

Cannas usa parole forti contro chi l’ha tradito. «La scelta è grave perché arriva in un momento di particolare fragilità del nostro Comune a causa della mancanza del bilancio di previsione 2023. Mancanza che, di fatto, rallenta e in parte paralizza le attività amministrative. Purtroppo i rischi e le conseguenze di queste dimissioni con molta probabilità saranno pagate dai nostri concittadini e dalle imprese». Cannas sviscera il concetto: «Pensiamo al Pul e al nuovo piano di Protezione civile in fase di definizione, alle diverse lottizzazioni edilizie, ormai a fine istruttoria e prossime alla discussione in Consiglio, al regolamento dei dehors per via Monsignor Virgilio, alla tassa di soggiorno e al piano strategico turistico, passando per gli investimenti per opere pubbliche e servizi, da viale D’Annunzio, corso Umberto fino alla tutela del mantenimento in città di servizi consolidati, tra cui Plus Ogliastra e Giudice di pace».

Le accuse

La crisi ha connotati precisi. Il sindaco offre il suo punto di vista: «Nasce dalla necessità di rispettare l’impegno preso durante la formazione della nostra lista elettorale del 2019, in forza del quale si doveva procedere a un’alternanza all’interno della Giunta». I malumori in maggioranza si sono acuiti quando Cannas ha annunciato ai suoi il rimpasto. Con la revoca delle deleghe gli assessori avrebbero perso le indennità. «Probabilmente non ha aiutato neppure il recente aumento delle indennità spettanti a sindaco e assessori previsto dalla legge regionale», puntualizza l’ex sindaco. Che assolve, seppur in parte, due assessori dissidenti (quasi certamente Cattari e Murreli): «Nella scelta di dimettersi sono stati decisivi per alcuni degli ex assessori i momenti di tensione, che hanno impedito una valutazione lucida delle conseguenze che il loro gesto avrebbe causato». Benché Cannas non li citi sarebbero Depau e Marcia: «Hanno agito per un calcolo cinico, a fini meramente elettorali».