L’ex sindaco Cannas bacchetta la Depau 

«É utile ricordare alla consigliera di minoranza il ruolo che ha avuto di vice sindaco nella precedente amministrazione e le sue responsabilità politiche». A parlare è l'ex sindaco Massimo Cannas in risposta alle dichiarazioni date nell'ultimo consiglio comunale da Lara Depau che ha accusato apertamente la sua ex maggioranza di aver lasciato ferme diverse pratiche concluse, sbloccate dalla gestione Ladu. «Ma non è questo il punto - chiarisce Cannas – vorrei evidenziare che nel nostro mandato sono stati raggiunti nel complesso diversi obiettivi e chiuso l'iter di altri portandoli alla loro fase finale». Il riferimento tra gli altri proprio al progetto di riqualificazione del Saraceno approvato in Consiglio. «Un iter complesso durato due anni e mezzo che ha visto impegnati azienda, uffici del Comune, Regione, Soprintendenza». Insomma non una delibera che poteva concludersi in un paio di mesi per l'ex sindaco ma che necessitava di un non semplice iter procedurale. Anche per Forestas, la convenzione era pronta. Non lo dice apertamente, ma attribuisce la colpa a chi il 25 gennaio dal notaio ha fatto saltare tutto all'aria. L'ex sindaco rivendica poi alcuni degli obiettivi portati a termine dalla sua amministrazione prima che cadesse con un anno mezzo di anticipo. «I lavori nel primo tratto del Corso Umberto, la messa in sicurezza del rio Foddeddu, del campo sportivo di Fra Locci, il rifacimento di diversi chilometri di asfalto nella cittadina, la gestione della crisi Covid. Oltre agli iter portati a termine: finanziamenti dei bandi Pnrr per il nuovo asilo nido, la palestra di Zinnias, i lavori di via D'Annunzio nel quartiere San Gemiliano, e di riqualificazione del secondo tratto del corso Umberto.

