L’ex sindaco: «Arrivano gli ufo?» 

A Gonnosfanadiga uno strano avvistamento sta facendo discutere sulle possibilità di esercitazioni militari segrete, sulla presenza di droni, satelliti o di oggetti sconosciuti meglio noti come ufo. Lunedì sera nel cielo sopra il paese, prima un giovane di nome Simone Melis insieme ad un amico e poi l’ex sindaco e giornalista Fausto Orrù hanno segnalato dei corpi non identificati.

I testimoni

«Ero per strada, stavo andando a trovare mia madre quando ho alzato gli occhi al cielo e ho visto delle luci che non potevano essere delle stelle e nemmeno dei droni vista la distanza di almeno quattro chilometri, pochi minuti e sono scomparse. Ho sperato di rivederle e così è stato dopo qualche minuto», racconta Orrù che ha ripreso quelle strane luci e pubblicato il video online. «Ho fatto in tempo a chiamare i miei figli e ad accendere l’attrezzatura e quelle luci sono ricomparse. Come si evince dal video io mi sono limitato a raccontare un fatto, non ho detto “è un ufo”, ma chiedo: “sarà un ufo? Un oggetto non identificato?” – continua Orrù –. Mi pongo anche io delle domande ma ho solo fatto un racconto giornalistico, ho detto ciò che si è verificato». Più o meno alla stessa ora Simone Melis era per strada con un amico quando ha notato quelle luci non identificate: «Stavamo passeggiando lungo il rio Piras e abbiamo visto quattro luci ben distanziate tra loro e messe in maniera ordinata, prima erano tutte arancioni, poi le due centrali sono diventate più chiare mentre le laterali lampeggiavano, a turno, rosso e blu. È stato strano e abbiamo pensato alla vedetta dell’anti-incendio che si trova sul monte, ma poi ci siamo resi conto che la vedetta si vede in miniatura dal paese, quindi le luci non possono essere più grandi e definite».

L’esperto

«Che qualcosa abbia attraversato il cielo di Gonnosfanadiga è sicuro – afferma Antoniomaria Cuccu responsabile della sezione sarda del centro italiano studi ufologici (Cisu) –. L’avvistamento si rivela interessante soprattutto per il fatto che é stato documentato da un video realizzato da un giornalista. Il gruppo di fonti luminose di colore blu, bianche e rosse, ferme nel cielo potevano appartenere a un oggetto volante, la cui struttura non era visibile per via dell'oscurità della serata. Il fenomeno luminoso si trovava sicuramente al di fuori del centro urbano e a quell’ora, altre persone, automobilisti di passaggio, potrebbero averlo osservato a distanza ravvicinata e aver notato più particolari, se qualcuno ha visto qualcosa, ci contatti».