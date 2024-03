L’ex scuola sarà un centro culturale 

Vanno avanti i lavori di riqualificazione nel complesso dell’ex scuola elementare in via Manzoni a Las Plassas. La struttura è attualmente sede della biblioteca comunale, ma quando le opere saranno completate il complesso avrà anche nuove destinazioni di carattere culturale e sociali. «L’investimento è superiore ai 500mila euro e proviene da fondi regionali e comunali – spiega il sindaco Andrea Lampis –, miriamo a ottenere una perfetta integrazione nel contesto urbano, recuperando il patrimonio storico del paese».

I lavori sono in fase di esecuzione da parte della ditta Orrù di Mogoro e includono il restauro dei muri di cinta e la risoluzione di infiltrazioni, oltre alla sistemazione dei sistemi di scolo delle acque meteoriche. È in fase di realizzazione anche un giardino dove verranno messi a dimora alcuni ulivi e roseti. Nello spazio esterno sarà realizzata un’area fitness nella quale saranno posizionati gli attrezzi che il Comune acquisterà con un ulteriore finanziamento. L’area intorno al futuro centro culturale è stata riqualificata grazie alla posa di una nuova pavimentazione in ciottolato lungo via Deledda, via Manzoni e vico Deledda.

