L’ex scuola nuovamente occupata 

Via Abruzzi, ore 11. Bastano pochi minuti e qualche sguardo di troppo per far scattare l’allarme. Giusto il tempo di attraversare la strada, mentre un signore dal palazzo davanti mette in allerta («state attenti, c’è gente pericolosa»), ed ecco che un uomo – apparentemente africano - appostato dietro il vetro rotto dello stabile si materializza di sotto. C’è un amico a scortarlo, con cui condivide tenuta sportiva e atteggiamento palesemente infastidito. Si guardano attorno e dopo un po’ si dirigono verso piazza San Michele per riprendere a essere invisibili. Dentro e fuori l’ex scuola Alagon nuovamente occupata.

Nuovi ospiti

A distanza di quattor mesi dall’ultimo sgombero, con il blitz all’alba di Municipale, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato - coordinati dalla Questura -, nell’edificio di San Michele la situazione è tornata come prima. Non sono bastati gli accorgimenti della ditta incaricata dal Comune, che allora murò gli infissi dello stabile abitato da 10 persone (uomini e donne, di nazionalità italiana e straniera, tutti identificati), da giorni è evidente la presenza di nuovi abusivi, che non gradiscono visite. Così, mentre un rumeno, che si presenta come muratore della zona e dice essere lì perché la colazione gli ha fatto male, la sensazione di essere osservati da dietro i vetri diventa certezza: non appena l’uomo di vedetta al secondo piano intravvede la macchina fotografica, appare all’ingresso, insieme a un altro nordafricano dall’aspetto poco socievole.

La protesta dei residenti

È durata poco la pace dei residenti, che da tempo protestavano per la situazione dell’ex scuola, raccontando di strani traffici dentro. Una convivenza forzata poco gradita da chi abita e lavora nella zona. «Siamo di nuovo in balìa di questa gente che detta leggi e porta via la tranquillità di tutti noi», si sfogano gli spettatori della mattina movimentata. Chiedono l’anonimato e che chi di dovere intervenga, perché la situazione, dicono ancora una volta, «non è sopportabile e non si può essere ostaggio di gente arrivata da chissà dove che agisce indisturbata anche alla luce del sole».

La richiesta

Una situazione già nota a Marcello Polastri, presidente della commissione consiliare al Patrimonio, che qualche giorno fa ha inviato una mail al dirigente. «Alla luce dei nuovi accessi non autorizzati, si corre nuovamente il rischio di un’occupazione permanente da parte di malintenzionati», scrive e ribadisce a voce. «È necessario procedere con un nuovo sgombero ed evitarne di nuovi dando nuova vita allo stabile, che potrebbe ad esempio ospitare una succursale della polizia». Intanto proprio ieri mattina si è proceduto allo sgombero dell’ex asilo di via Premuda, alla presenza della Municipale: «Dove da giorni – spiega Polastri -, approfittando delle porte aperte per la presenza del cantiere finalizzato al recupero dell’edificio, si erano recati alcuni ex occupanti abusivi intenzionati a recuperare alcuni loro oggetti».

