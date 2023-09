L’ex scuola Manno dopo nove anni resta inaccessibile 

Nove anni a dicembre e il paradosso messo nero su bianco: «Non è stato possibile effettuare il sopralluogo di verifica a causa della attuale presenza di persone nella struttura», così si legge nella relazione allegata alle delibera di Giunta dello scorso gennaio, in cui si ipotizzava - con tanto di cronoprogramma disatteso - un futuro per l’ex scuola Manno di Castello.

In pratica nello stabile di proprietà della Città Metropolitana, che l’ha concesso in uso al Comune (che non l’ha usato), i tecnici di palazzo Bacaredda non sono potuti entrare. Dodici mesi dopo in via Lamarmora non è cambiato nulla: c’è ancora l’impalcatura sulla facciata che si porta via un bel pezzo di strada e le luci accese all’interno dello stabile che richiederebbe interventi urgenti. «Le principali criticità derivano dal cattivo stato di conservazione della copertura, mai restaurata, la cui necessità di manutenzione e restauro è urgente»: tutto certificato dai tecnici incaricati dal Comune in quella stessa relazione. Intanto l’occupazione del collettivo Sa Domu iniziata a dicembre del 2014 procede, e i 36 alloggi per studenti universitari, con spazi studio e cucina, sala lettura o proiezioni, palestra, campo sportivo, centro servizi per il quartiere e tanto altro aspettano.

RIPRODUZIONE RISERVATA