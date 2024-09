L’ex scuola di via Sardegna diventa una sala prove 

È stata raggiunta un'intesa tra l’associazione culturale Benas e il Comune di Pabillonis per la gestione della sala prove musicali situata nei locali dell’ex scuola media di via Sardegna, negli spazi che ospitavano la mensa. Questa sala, moderna e all’avanguardia, può essere utilizzata anche per piccoli spettacoli, con la capacità di ospitare fino a 40 persone. La struttura è già frequentata da diverse associazioni e gruppi musicali. Benas ha richiesto di poter coordinare le attività per migliorare ulteriormente spazi e fruibilità.

«Benas opera da anni nel territorio comunale come espressione artistico-musicale, promuovendo un’offerta culturale aperta a chiunque voglia usare la musica come strumento di sviluppo artistico e personale», ha dichiarato il sindaco Riccardo Sanna. L’associazione, composta da dieci membri, si propone di accogliere tutti coloro che desiderano esprimere il proprio talento. «Gli artisti locali avranno la possibilità di provare e registrare i loro brani, anche con video, nella sala. Presto organizzeremo un’inaugurazione in stile jam session per la quale invitiamo i partecipanti a portare attrezzature da donare alla sala per incrementare ancora di più la dotazione», ha concluso il presidente, Flavio Colombo. Nell’accordo, il Comune garantisce all’associazione un sostegno economico di mille euro annui.

