L’ex scuola di via Roma sarà la casa delle associazioni 

La scuola di via Roma verso la consegna alle associazioni serrentesi. È stata ultimata la manutenzione dello stabile, una cui parte sarà destinata a ospitare l’archivio comunale. I lavori hanno riguardato il rifacimento del tetto della palestra, la sostituzione dei canali di raccolta acque, il ripristino dell’intonaco sui muri dell’edificio - riportati alla trachiandesite di Serrenti - e la sostituzione degli infissi. L’intervento, per un valore di duecentomila euro, ha trovato finanziamento dalla Regione con un cofinanziamento comunale di cinquantamila euro. «Dopo questo periodo di pausa - commenta l’assessora all’Associazionismo Federica Sanna - che è stato necessario per il restauro dello stabile, finalmente l'ex scuola elementare potrà essere nuovamente il cuore dell'associazionismo, in quanto sarà la sede di molte delle diverse associazioni di volontariato, culturali e sportive».

Attualmente, gli operai comunali sono impegnati nella pulizia e sistemazione delle aule, così da poterle consegnare in breve tempo alle associazioni. «Siamo soddisfatti che il patrimonio immobiliare del Comune, che è poi di tutti i serrentesi, sia utilizzato per scopi strategici e sociali - così l’assessora ai Lavori pubblici Maura Boi - L’amministrazione sarà sempre partner di coloro che metteranno a disposizione della collettività il proprio impegno sui temi culturali e sociali. Un ringraziamento all’ingegnere Musanti, progettista e direttore dei lavori».

