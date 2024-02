L’ex scuola di via Dante resta inutilizzata 

Prima che possa diventare l'agognato ospizio, la ex scuola di via dante rimane ancora cattedrale nel deserto. Con la speranza che in primavera si sblocchi davvero qualcosa.

Tutto fermo

Nell’ex istituto scolastico il Comune aveva speso mezzo miliardo di vecchie lire per costruirla 25 anni fa (e usarla giusto pochi anni come istituto professionale), e un milione e mezzo di euro per risanarla di tutto punto col fine di adibirla in parte a casa per gli anziani, in parte (ma questa destinazione d’uso potrebbe venire accantonata) e centro di assistenza per giovani migranti. I lavori finanziati dal bando di riqualificazione urbana “Montuori” sono finiti da circa un anno ed è ancora tutto fermo. Dopo il termine degli interventi di risanamento (la scuola, benché giovane, cadeva a pezzi) e poi di quelli preposti al collaudo, il Comune ha da un lato presentato domanda allo Stato per modificare la destinazione d’uso (l’idea è di riservare l’intero stabile a comunità integrata per anziani), dall’altro ha impiegato mesi per sentire i potenziali soggetti interessati ed elaborare un regolamento apposito per la gestione della struttura residenziale. Lo stabile deve ancora essere arredato e non sarebbe ancora stato stabilito se la struttura resterà aperta 24 ore su 24 oppure se fornirà solo assistenza diurna o serale. Non sono dettagli in una città in cui il 25 per cento dei residenti è over 65enne, e alcune decine di anziani sono ospiti (spesso a carico totale o quasi del Comune) nelle residenze assistenziali dato che a Carbonia, dopo la chiusura otto anni fa dell’unico ospizio in via Cannas, si contano solo due piccole realtà.

Il futuro

«Salvo problemi legati al carico di lavoro dei dirigenti – anticipa l’assessore alle Politiche sociali Paolo Moi – in primavera scatterà il bando per l’assegnazione della gestione e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche>. Proprio ieri assessore e funzionari hanno visitato la struttura: «In questi giorni gli uffici definiranno i dettagli legati all’uso della struttura: di certo contiamo di riportare a Carbonia utenti ospiti in grandi strutture residenziali e che in città non abbiamo più». Lo stabile deve ancora essere arredato. Il progetto originario approvato dallo Stato prevedeva 24 posti letti e una serie di servizi modernissimi.

