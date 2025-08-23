L’ex scuola Alagon ostaggio del degrado 

Versa in stato di totale abbandono e gravissimo degrado, in via Abruzzi, l'area dell'ex scuola Alagon, di proprietà comunale, chiusa da anni, con porte e finestre murate da marzo 2024 per scongiurare intrusioni abusive, già teatro in passato di diversi incendi e ripetuti sgomberi da parte delle forze dell'ordine.

Stessa (triste) sorte per i due caseggiati adiacenti che un tempo ospitavano l'istituto Galileo Galilei e la scuola per mediatori linguistici Verbum: i cortili ed i giardini dei tre edifici sono ridotti ad un'unica, gigantesca, pattumiera a cielo aperto con rifiuti di ogni genere ed erbacce che crescono ad altezza d’uomo. Ci sono siringhe, materiali ingombranti, cumuli di scarti edilizi, sacchi ricolmi di maleodoranti avanzi domestici, topi e blatte a spasso anche in pieno giorno.

Nuove intrusioni

Un tratto della recinzione è stato recentemente divelto ed i raid vandalici sono così ripresi. Scavalcare ora è un gioco da ragazzi, con il risultato che negli spazi esterni le intrusioni si susseguono. «La situazione è diventata insostenibile, vandali e incivili imperversano soprattutto di notte», denunciano allarmati numerosi residenti che chiedono in coro l'anonimato, «schiamazzano, ci tengono svegli, abbandonano di tutto in quello che un tempo era un bel giardino scolastico. Complice l'assenza di controlli, sbandati e persone con problemi di alcol o tossicodipendenza si aggirano nel cortile e nel giardino anche di giorno e non potendo accedere all’interno, a seguito degli accessi murati, trascorrono spesso le notti accampati nel loggiato».

Il Comune

Già informata della difficile situazione, l’assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) si è impegnata a farsi immediatamente carico del problema. «Nei prossimi giorni», ha annunciato, «verrà effettuata un’accurata ispezione da parte della Polizia locale con contestuale intervento dei nostri Servizi sociali». In futuro l'ex scuola sarà riqualificata. «Il progetto di fattibilità tecnica, del quale c’è già una bozza, verrà presto approvato in Giunta e quanto previsto sarà non solo confermato bensì ulteriormente potenziato. L'ex Alagon ospiterà, tra i tanti servizi per la cittadinanza, anche un centro diurno per anziani, attività educative rivolte a famiglie con minori, una “palestra del benessere” e quasi certamente un presidio di pubblica sicurezza dei Carabinieri del Noe, con i quali le interlocuzioni sono in corso». La volontà, insomma, è di provvedere quanto prima alla riqualificazione dello spazio per porre fine, una volta per tutte, al degrado imperante.

